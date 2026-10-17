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Ankara Çubuk'ta Kaymakamlık önünde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Ankara Çubuk'ta Kaymakamlık önünde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakamlık binası önünde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, Kaymakamlık binası önünde, İ.A. idaresindeki 06 FN 0250 plakalı otomobil ile Y.Ç. yönetimindeki 06 EC 8574 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Y.Ç. ile aynı araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Hasar gören otomobiller çekicilerle kaldırıldı.

Kaynak: AA
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