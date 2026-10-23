Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karlıova Kıraçtepe köyünde güneş enerjisi sistemi hizmete sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karlıova Kıraçtepe köyünde güneş enerjisi sistemi hizmete sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe köyünde, Kaymakamlık tarafından yürütülen Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında kurulan sistem hizmete sunuldu. Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Kıraçtepe köyünde güneş enerji sistemi kuruldu.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi kapsamında ilçeye bağlı Kıraçtepe köyünde kurulan güneş enerji sistemi hizmete sunuldu.

Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar sürdürülebilir enerjiye kavuştu.

Daha önce Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Kargapazar, Yeniköy, Kızılağaç ve Halifan köylerinde güneş enerji sistemleri kurulmuştu.

Kaynak: AA
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü

Bakan Uraloğlu bizzat açılışını yaptı! Mesafe 24 dakikaya düştü
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...