Balıkesir Gömeç'te okul öncesi kurumda şiddet uygulayan öğretmenin iş akdi feshedildi

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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki özel bir okul öncesi eğitim kurumunda yaşanan olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

Gömeç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Ekim 2026'da bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan olayın 26 Haziran 2025'te ilçede faaliyet gösteren özel bir okul öncesi eğitim kurumunda yaşandığı belirtildi.

Olayın okul yönetimine 24 Kasım 2025 tarihinde bildirilmesinin ardından derhal adli makamlara bildirimde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari inceleme süreci de başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak şiddet uygulayan öğretmenin iş akdi 27 Kasım 2025 tarihinde feshedilmiştir. Yürütülen idari soruşturma sonucunda, ilgili öğretmen ve kurum müdürü hakkında disiplin cezası, kurum hakkında ise idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir."

Kaynak: AA