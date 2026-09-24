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Ayvacık'ta pickleball sporunu yaygınlaştırmak için kamu kurumları çalışma başlatacak

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Ayvacık'ta pickleball sporunu yaygınlaştırmak için kamu kurumları çalışma başlatacak
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Ayvacık'ta pickleball sporunu yaygınlaştırmak için kamu kurumları Kaymakamlık koordinasyonunda ortak çalışma yürütecek. Okul bahçeleri ve uygun spor alanlarında saha kurulması, malzeme temini, öğretmen ve kamu personeline eğitim planlanıyor.

Ayvacık'ta pickleball sporunun yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurumlarının iş birliğiyle çalışma başlatılacak.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer ve Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Berber, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Haktan Çepni'yi makamında ziyaret ederek ilçede yapılması planlanan pickleball çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, ilçedeki okul bahçeleri ve uygun spor alanlarında pickleball sahalarının oluşturulması, spor malzemelerinin temin edilmesi, öğretmenler ile kamu personeline yönelik eğitim düzenlenmesi konuları ele alındı.

Çalışmaların Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve diğer kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer, öğrenciler, öğretmenler, kamu personeli ve ailelerin katılımına açık etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek sporun daha geniş kesimlere ulaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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