Haberler

Düzce Akçakoca'da kahverengi kokarca mücadelesi için muhtarlara ilaç dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da kahverengi kokarca mücadelesi için muhtarlara ilaç dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlatıldı. Kaymakamlık önünde düzenlenen programda mahalle ve köy muhtarlarına ilaç dağıtıldı, muhtarların sürece aktif katılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı Akçakoca'da geniş kapsamlı mücadele için düğmeye basıldı. Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda muhtarlara ilaç dağıtılarak ortak mücadele için ilk adım atıldı.

Akçakoca'da fındık başta olmak üzere tarımsal ürünlere büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında önemli bir organizasyon gerçekleştirildi.

Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, kahverengi kokarcanın tarımsal üretime verdiği zararlar ve zararlıyla mücadelede izlenecek yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, program kapsamında kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından mahalle ve köy muhtarlarına, kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhtarlar da mücadeleye dahil edildi

Özellikle fındık üreticilerinin ciddi verim ve kalite kayıpları yaşamasına neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülecek çalışmalarda muhtarların da aktif rol alması hedefleniyor. Dağıtılan ilaçlarla birlikte mahalle ve köylerde koordineli bir mücadele yürütülmesi amaçlanıyor.

Akçakoca ekonomisinin can damarlarından biri olan fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı başlatılan ortak mücadele, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programla birlikte zararlıya karşı mücadelenin yalnızca bireysel çabalarla değil, kurumlar, muhtarlar ve üreticilerin iş birliğiyle yürütülmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Akçakoca'da kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadelenin startı resmen verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem

Fena korkmuş! Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Beyoğlu'nda park yüzünden çıkan kavga kamerada: 'Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz'

'Birbirimizi mi öldürelim' dedi, aldığı cevap kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı

Skandal çağrı! Vatandaşın ucuza doyması balıkçıları rahatsız etti
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?