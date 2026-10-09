Elazığ Keban'da öğrencilere gıda kaybı ve israfı ile gıda güvenliği anlatıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, "Gıda kaybı ve israfı" konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere "Gıda kaybı ve israfı" ile "Gıda güvenliği" konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre farkındalık eğitimi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA