Haberler

Elazığ Keban'da öğrencilere gıda kaybı ve israfı ile gıda güvenliği anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Keban'da öğrencilere gıda kaybı ve israfı ile gıda güvenliği anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere gıda kaybı ve israfı ile gıda güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verildi. Eğitim, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce düzenlendi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, "Gıda kaybı ve israfı" konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere "Gıda kaybı ve israfı" ile "Gıda güvenliği" konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre farkındalık eğitimi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi

Maltepe'de çöken apartmanda bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor

Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı