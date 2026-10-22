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Oltu'da ADEM'deki 15 kursiyerin diktiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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Oltu'da ADEM'deki 15 kursiyerin diktiği kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Oltu ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki ADEM'de kursiyerlerin diktiği pijama ve eşofmanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dikim bölümündeki 15 kursiyer, üretmenin ve ihtiyaç sahiplerine fayda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından dikilen pijama ve eşofmanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Oltu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi, ev hanımlarının mesleki becerilerini geliştirmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunarken, sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Merkezde kursiyerler tarafından üretilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. ADEM bünyesinde 9 farklı dalda açılan kurslarda ev hanımları hem yeni beceriler kazanıyor hem de kendi kıyafetlerini dikmeyi öğreniyor. Merkezde eğitim alan 120 kursiyer bulunurken, dikim bölümünde faaliyet gösteren 15 kursiyer hazırladıkları pijama ve eşofmanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ürettikleri kıyafetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten kursiyerler, hem üretmenin hem de başkalarına fayda sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Kursiyerler, ADEM'de aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirdiklerini ve ev ekonomisine katkı sunabilecek imkanlar elde ettiklerini belirterek, tüm ev hanımlarını kurslara katılmaya davet ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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