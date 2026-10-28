Balıkesir Edremit'te Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaretten öğretmen tutuklandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen tutuklandı.

Sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MHP İl Başkan Yardımcısı avukat Oğuzhan Kaçıcı, Edremit Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Zanlının tutuklandığını belirten Kaçıcı, "Bu iş burada bitmedi. Bu işin hukuki ve mesleki anlamda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vatan, bu bayrak ve atamız sahipsiz değildir." diye konuştu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği, kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırılan kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA