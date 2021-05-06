ALMANYA HABERLERİ

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Almanya Haberleri

Almanya haber, Almanya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Almanya: Final-Four programı belli olduAlmanya - Bugün

Final-Four programı belli oldu

Almanya: Can Coşkun'un hedefi Bundesliga'da oynamakAlmanya - Bugün

Can Coşkun'un hedefi Bundesliga'da oynamak

Almanya - Bugün
AB'de perakende satışlar martta arttı
AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 22,5 ile Danimarka'da, yüzde 8,4 ile Hollanda'da, yüzde 7,7 ile Almanya ve Litvanya'da gerçekleşti.
Almanya - Bugün
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(Türkiye-AB ilişkileri) Geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor"
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(Türkiye-AB ilişkileri) Geçen sene zor bir yıldı.
Almanya: UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası heyecanı Türkçe anlatımla izleyiciyle buluşacakAlmanya - Bugün

UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası heyecanı Türkçe anlatımla izleyiciyle buluşacak

Almanya - Bugün
Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır"
Alman Bakan Maas: "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı.
Almanya - Bugün
Bakan Çavuşoğlu, "AB ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın payı büyük ancak artık somut adımlar atma zamanı da gelmiştir.
Bakan Çavuşoğlu, "AB ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın payı büyük ancak artık somut adımlar atma zamanı da gelmiştir.
Almanya - Bugün
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz"
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Almanya olarak her zaman (Türkiye'yle) yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz"
Almanya - Bugün
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve...
Bir son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi.
Almanya - Bugün
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor.
Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyor
Almanya: Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyorAlmanya - Bugün

Baba ve oğlu ata yadigarı asırlık dükkanda bıçakçılık yapıyor

Almanya - Bugün
Almanya'da fabrika siparişleri martta yüzde 3 arttı
Almanya'da fabrika siparişleri, martta art arda aylık artışını üçüncü aya taşıyarak bir önceki aya göre yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 27,8 yükseldi.
Almanya: Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit biyografisi!Almanya - Bugün

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ufuk Akçiğit biyografisi!

Almanya: DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASIAlmanya - Bugün

DEMET AKALIN'IN FARUK K'YA HADİ BAKALIM VEFASI

Almanya - Bugün
Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi
2018 yılında AB'nin üç katından daha fazla sera gazı emisyonuna neden olan Çin'in zirvede devlet başkanı düzeyinde temsil edilmesi de oldukça önemliydi. Çin Devlet Başkanı Cinping konuşmasında hükümetinin Çin'deki en büyük karbondioksit kaynaklarından biri olan kömür enerjisi projelerini sıkı bir şekilde kontrol edeceğini ve hızlı bir şekilde karbon salımını azaltma yönünde politika yürüteceklerini belirtti. Çin uzun yıllardır dünyanın en çok karbon salımı yapan ülkesi konumunda. Küresel karbon emisyonlarının yüzde 27'sini Çin üretiyor. Bu oran Çin'in, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ürettiği toplam emisyon oranından daha fazla emisyon ürettiği anlamına geliyor.
Almanya: Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvedeAlmanya - Bugün

Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede

Almanya - Bugün
Rus heyeti Türkiye'deki, "güvenli tatil" imkanını yerinde görecek
Yabancı büyükelçileri ve Almanya'dan turizm profesyonellerini, gazetecilerini Türkiye'de ağırlayarak Güvenlik Turizm Sertifika Programı uygulamalarını yerinde gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı, son olarak Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko başkanlığındaki heyeti misafir etti.
Almanya - Bugün
Kirazda yeni sezon "rekor ihracat" hedefiyle başladı
İhracatta ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer alırken bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti.
Almanya - Bugün
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 artışla 442,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,67 değer kazanarak 15.
Almanya - Bugün
Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.
Almanya: 2 kez kanseri yenen 41 yaşındaki kaleci Nurcan Çelik'in hikayesiAlmanya - Bugün

2 kez kanseri yenen 41 yaşındaki kaleci Nurcan Çelik'in hikayesi

Almanya: Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk! ABD ve NATO'nun Balkanlar'daki dev tatbikatı başlıyorAlmanya - Bugün

Soğuk Savaş'tan sonra bir ilk! ABD ve NATO'nun Balkanlar'daki dev tatbikatı başlıyor

Almanya: Japonya, ABD ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirveAlmanya - Bugün

Japonya, ABD ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve

Almanya: Tarihte bugün ne oldu? 6 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mayıs'ta yaşananlar!Almanya - Bugün

Tarihte bugün ne oldu? 6 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mayıs'ta yaşananlar!

Almanya: Borsa güne yükselişle başladıAlmanya - Bugün

Borsa güne yükselişle başladı

Almanya: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)Almanya - Bugün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya - Bugün
Konya, savunma sanayinin merkezi olma yolunda
Konya'nın hızlı trenle tanışan şehirlerden biri olduğunu, bu durumun ekonomiye ve sosyal yaşama olumlu etkiler sağladığını belirten Kütükcü, "1 saat 50 dakikada Ankara'ya, 4 saat 50 dakikada İstanbul'a ulaşım sağlayabilen Konya, Antalya-Konya-Kayseri Hızlı Tren Projesi'yle turizmine, Konya-Mersin Hızlı Tren Projesi'yle dış ticaretine önemli ivme kazandırabilecek. Bu yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Bugün dünyanın neredeyse her ülkesine ihracat gerçekleştiren Konya, en fazla ihracatını ABD, Irak, Özbekistan, Almanya ve Rusya'ya yapıyor.
Almanya: Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdıAlmanya - Bugün

Ege İhracatçı Birlikleri Nisan ayında 116 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı

Almanya: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs - 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyızAlmanya - Bugün

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: İstanbul'dan gidenlerin döneceği 18 Mayıs - 18 Haziran tarihlerinde tedbirli olmalıyız

Almanya - Bugün
5 Mayıs 2021 Haberleri
5 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
Almanya - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2021
(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Almanya: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştüAlmanya - Dün

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Almanya: Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!Almanya - Dün

Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!

Almanya: Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyorAlmanya - Dün

Suriyeli Abdülvahit ekmeğini taştan çıkarıyor

Almanya - Dün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.
Almanya - Dün
Son dakika... Avrupa borsaları madencilik şirketleri hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 artarak 7.039,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12 değer kazanarak 15.
Almanya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştüAlmanya - Dün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Almanya - Dün
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Almanya: Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştüAlmanya - Dün

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü

Almanya - Dün
Son dakika! Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Son dakika haber: Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Almanya: Covid: Hindistan'da ikinci dalga nasıl kaosa dönüştü?Almanya - Dün

Covid: Hindistan'da ikinci dalga nasıl kaosa dönüştü?

Almanya: Dünya koronavirüs tablosu! 5 Mayıs Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?Almanya - Dün

Dünya koronavirüs tablosu! 5 Mayıs Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Almanya - Dün
Almanya iklim hedefini revize etti
Alman hükümeti, Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etti.
Almanya: Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 64. bölüm canlı izle! 5 MayısBenim Adım Melek full HD canlı izle!Almanya - Dün

Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 64. bölüm canlı izle! 5 MayısBenim Adım Melek full HD canlı izle!

Almanya: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİAlmanya - Dün

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TAM KAPANMA DENETİMİ

Almanya - Dün
DSÖ, Berlin'de yeni "salgın istihbarat" merkezi kuruyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Almanya, gelecekteki yeni virüsler için erken uyarı sistemi olarak pandemi ve salgın (epidemi) istihbaratı (bilgi), gözetimi ve analitik yeni metodoloji için yeni bir küresel merkez (hub) oluşturulacağını duyurdu.
Almanya - Dün
"Tam kapanma" dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 4 Mayıs tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da dün en çok sefer gerçekleştirilen ülke 1655 uçuşla Almanya olurken, Fransa 1558 uçuşla ikinci, İspanya ise 1394 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.
Almanya - Dün
DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı
Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı (DİTİB), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Bosna Hersek'te ramazan yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.
Almanya: Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven biyografisi nedir?Almanya - Dün

Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven biyografisi nedir?

Almanya: GEÇEN YIL ÇÜRÜYEN ÇİÇEKLERE İLGİ BU YIL 2 KATI ARTTIAlmanya - Dün

GEÇEN YIL ÇÜRÜYEN ÇİÇEKLERE İLGİ BU YIL 2 KATI ARTTI

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Şu an buradasınız: Almanya Haberleri | Almanya Haber - Haberler - Almanya haberleri, son dakika almanya haber ve gelişmeleri burada. Final-Four programı belli oldu.
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