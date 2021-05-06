ALMANYA HABERLERİ

Almanya - Bugün

2018 yılında AB'nin üç katından daha fazla sera gazı emisyonuna neden olan Çin'in zirvede devlet başkanı düzeyinde temsil edilmesi de oldukça önemliydi. Çin Devlet Başkanı Cinping konuşmasında hükümetinin Çin'deki en büyük karbondioksit kaynaklarından biri olan kömür enerjisi projelerini sıkı bir şekilde kontrol edeceğini ve hızlı bir şekilde karbon salımını azaltma yönünde politika yürüteceklerini belirtti. Çin uzun yıllardır dünyanın en çok karbon salımı yapan ülkesi konumunda. Küresel karbon emisyonlarının yüzde 27'sini Çin üretiyor. Bu oran Çin'in, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ürettiği toplam emisyon oranından daha fazla emisyon ürettiği anlamına geliyor.