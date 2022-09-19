Gölbaşı Haberleri - Gölbaşı Haber - Haberler

Gölbaşı Haberleri
Gölbaşı haber, Gölbaşı son dakika haberleri ve gelişmeleri.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Altılı Masanın liderleri olarak bizler, Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz"
Son Dakika | Ünlü restoranda silahlı "fasıl" kavgası kamerada: Tribün liderinin başında şişe kırdılar
Ünlü restoranda silahlı "fasıl" kavgası kamerada! Tribün liderinin başında şişe kırdılar
Adıyaman politika haberleri | Konut projesinden Adıyaman merkez ve tüm ilçeleri faydalanacak
Bingöl spor haberleri | Genç milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'na Adıyaman'da hazırlanıyor
Hatay haberleri: AK Parti'li Yayman, Kırıkhan'da cami temel atma törenine katıldı
Ankara gündem haberi: Gölbaşı'nda muhtarlara 'Kırsal Mahalle ve Yerleşik Alan' tanıtım toplantısı
Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kastamonu yerel haberleri | Engelli park yerine park eden araç sürücülerine ceza
Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı
"Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi" başlıklı haberimizin sonuç bölümü kaynağından düzeltilmiştir.
Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi'nden Kaymakam Bilgihan onuruna veda yemeği
Adıyaman haberleri... Adıyaman'da yetiştirilen peygamber üzümünde 70 bin ton rekolte bekleniyor
15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü 2022? Bu sene 15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü? 15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu?
15 Temmuz ne günü? 15 Temmuz ne günü olarak kutlanır? 15 Temmuz ne günü olarak anılır?
Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Adıyaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Adıyaman bayram namazı saati
Esenler Belediye Başkanı kim? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Esenler Belediyesi hangi, partiden?
Gündemin nabzını tutan Haberler.com, ili ilçesi sayfası ile ili ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında ili ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, ili ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.