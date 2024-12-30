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ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 30.12.2024 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ YEDİ GÖLLER.CADDESİNDE Ø 355 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TOKİ.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2024 12:55:00

Tamir Tarihi: 30.12.2024 20:00:00

Detay: Alacaatlı Mahallesi 4888 Cadde ile 4870 Cadde Köşe'de Ø160'lık şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi 4888 Cadde, 4844 Cadde, 4846 Cadde, 4835 Cadde, 4847 Cadde ve civarı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 30.12.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak Ve Civarı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2024 13:45:00

Tamir Tarihi: 30.12.2024 19:00:00

Detay: Sincan İlçesi, Temelli, Alagöz Mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Aktopraklık Mevkii ve çevresi

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