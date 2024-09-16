ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MAMAK SU KESİNTSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2024 10:30:00
Tamir Tarihi: 16.09.2024 15:00:00
Detay: Karaağaç Mahallesi 247 Sokak içerisinde meydana gelen Q200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karaağaç, Altıağaç, Hüseyingazi ile Harman Mahallelerin üst kotları
GÖLBAŞI SU KESİNTSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2024 11:30:00
Tamir Tarihi: 16.09.2024 19:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BALLIK PINAR MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN @ 280 PE İÇMESUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
Etkilenen Yerler: MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ, ÇALI KUŞU VE MOGAN MANZARA EVLERİ.
AKYURT SU KESİNTSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 16.09.2024 19:00:00
Detay: teberik mahallesi köy içi büyükşehir fen işleri yol çalışması esnasında. Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: teberik mahallesi tamamı
NALLIHAN SU KESİNTSİ
Arıza Tarihi: 16.09.2024 16:25:00
Tamir Tarihi: 16.09.2024 20:25:00
Detay: YAĞMUR SUYU ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: NASUHPAŞA MAHALLESİ