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Adıyaman Gölbaşı'nda 6 Şubat depreminde yıkılan Karaburun Köyü Camisi ibadete açıldı

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Adıyaman Gölbaşı'nda 6 Şubat depreminde yıkılan Karaburun Köyü Camisi ibadete açıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin yeniden inşası tamamlandı ve açılış programı düzenlendi. Programa Kaymakam Kadir Algın, Başsavcı Kaan Duran ve köy sakinleri katıldı; köylüler caminin ibadete açılmasından memnun oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin yeniden yapılmasının tamamlanması dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Karaburun Köyü'nde gerçekleştirilen programa Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, siyasi parti ilçe temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Depremde kullanılamaz hale gelen caminin yeniden inşa edilerek ibadete açılması, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadethanelerin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, "Karaburun Köyü Camisi'nin yeniden yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Algın, caminin yapımında emeği ve katkısı bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Algın, yeniden hizmete giren caminin Karaburun köyüne ve vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış programının ardından Kaymakam Algın ve beraberindeki heyet, köyde bulunan taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Algın, köylülerin talep ve görüşlerini dinleyerek ihtiyaç ve beklentiler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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