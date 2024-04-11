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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.T., yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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