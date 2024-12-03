ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Aralık Gölbaşı, Etimesgut, Ayaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ YAVRUCUK MAHALLESİ HAYMANA YOLU ÜZERİNDE Ø 280 HDPE İÇME SUYU HATTINDA YAPILACAK BRANŞMAN BAĞLANTILARI(3) NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAVRUCUK, HACI MURATLI VE GÖKÇEHÖYÜK MAHALLELERİ.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şentepe mahallesi Metehan sokak üzerinde 280 lik PVC Dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle Plansız Su Kesintisi uygulanmaktadır ( Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mah bir bölümü, Gülveren mah. bir bölümü

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 19:00:00

Detay: Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket, Ortabereket,Çanıllı,Bayat,Feruz Mahalleleri.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Yağızkent Villaları mevkisin de Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Yağızkent Villaları

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 19:00:00

Detay: Feridun Çelik Mahallesi Şehit Cemalettin Koç Caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: : Feridun Çelik Mahallesi bir kısmı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.12.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 3.12.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi 1562 Sokak içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi ve Oğuzlar Mahallesi geneli, Topçu Mahallesi bir kısmı