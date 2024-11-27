ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Kasım Etimesgut, Sincan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.11.2024 20:40:00

Tamir Tarihi: 27.11.2024 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler 5. Caddede Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Mevki

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.11.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 162.CADDE BULUNAN Q 150 DUCTİL İÇMESUYU HATTINDA YAPİLACAK OLAN DEPLASE NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER, KARAOĞLAN VE GOP MAHALLELERİ BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 27.11.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 27.11.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACILAR MAHALLESİ 1488.SOKAKTA BULUNAN Q110 HDPE İÇMESUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ BİR KISMI, BALLIKPINAR MAHALLESİ BİR KISMI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.11.2024 13:20:00

Tamir Tarihi: 27.11.2024 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi Mustafa kemal mahallesi 203 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mustafa kemal mahallesi tamamı.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ