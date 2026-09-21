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Trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde trafikte art arda şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafikte art arda şerit değiştirerek makas attığı tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 20 Eylül günü saat 16.40 sıralarında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerlediği tespit edilen araç, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınarak durduruldu. Araç sürücüsü A.C.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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