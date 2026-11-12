Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gölbaşı Kaymakamı Algın, dondan zarar gören hurma üreticilerine geçmiş olsun diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı Kaymakamı Algın, dondan zarar gören hurma üreticilerine geçmiş olsun diledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zirai dondan etkilenen Trabzon hurması bahçelerini inceledi. Karaburun köyünde üreticilerle görüşen Algın geçmiş olsun diledi; hasar tespiti için üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçeyle başvurması gerektiği belirtildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zirai dondan etkilenen Trabzon Hurması bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki ilgili kurum amirleriyle birlikte Karaburun köyünü ziyaret ederek zirai dondan zarar gören Trabzon hurması üreticileriyle bir araya geldi.

Üreticilerle görüşerek yaşanan olumsuzluklar hakkında bilgi alan Kaymakam Algın, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zirai dondan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Zirai don olayından etkilenen çiftçilerin zararlarının tespit edilebilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı13

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

Merkez'den milyonları ilgilendiren adım
Eylül Öztürk estetik için 100 bin dolar harcadı! Son halini paylaştı

6 saatlik ameliyat, 100 bin dolar! İşte Eylül Öztürk'ün son hali
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti62

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın