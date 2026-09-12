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Gölbaşı’nda bağ bozumu heyecanı başladı

Gölbaşı’nda bağ bozumu heyecanı başladı
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Adıyaman’da Bağ Bozumu Şenlikleri Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi’nde başladı.

Adıyaman'da Bağ Bozumu Şenlikleri Gölbaşı ilçesi Belören Beldesi'nde başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yöreye özgü Gölbaşı Peygamber Üzümü'nün tanıtılması ve geleneksel tarım kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri, Belören Beldesi'nde başladı. Bağ bozumu şenliklerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de katıldı. Belörenli vatandaşlar ve üzüm üreticileriyle bir araya gelen Vali Küçük, asmalardan üzüm keserek hasada eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Vali Küçük, kurutmalık, pestil ve pekmez yapımında kullanılan şıralık üzümlerin bağlardan toplanmasından tanelenmesine ve işlenerek sofralara ulaşmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı.

Gölbaşı'nın kadim tarım kültürünün önemli değerleri arasında yer alan ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan Gölbaşı Peygamber Üzümü'nün hasadının başladığı etkinlikte, üreticilerin emek ve alın terine dikkat çekildi. Vali Küçük, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Bağ bozumu şenlikleri kapsamında bölgenin yöresel tarım ürünlerinin tanıtılması ve üzüm yetiştiriciliğinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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