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ASKİ Ankara su kesintisi! 24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Su kesintisi ve basınç düşüklüğünden etkilenecek mahalleler;

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Gökçek, Törekent, Menderes, Çoğulu, Adalet, 29 Ekim, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Mahalleleri Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve anlayışınız İçin teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Göksu, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Devlet, Güzel kent, Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahalleleri

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Su kesintisi ve basınç düşüklüğünden etkilenecek mahalleler;

Etkilenen Yerler: Macun, Ostim, İlkyerleşim, İnönü, Ergazi, Uğur Mumcu, Kardelen, Kentkop, Batı Sitesi, Yeni Batı, Turgut Özal, Ata Mahallesi, Susuz, Dempa İşyerleri, Mahalleleri

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.12.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 23.12.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACI MURATLI MAHALLESİ HAYMANA YOLU UZERİNDE Ø 110 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: HACI MURATLI MAHALLESİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.12.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 23.12.2024 16:30:00

Detay: Yakupabdal Mahallesi Serpmeler içerisinde ani oluşan Ø110'luk şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi ve civarı

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.12.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 23.12.2024 18:00:00

Detay: Feridun Çeli Mahallesi Şehit Cemalettin Koç Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Şehit Cemalettin Koç Caddesi ve Bağlı Sokaklar

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