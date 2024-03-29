Adıyaman'da Öğrencilere Orman Yangını Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde orman işletme şefliği tarafından öğrencilere yangın eğitimi verildi.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından 180 öğrenciye ormanların ekonomik - ekolojik fonksiyonları ve orman yangınları müdahalesi uygulamalı olarak anlatıldı. İlçe işletme şefliği alanında öğrencilere ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, ormanların faydaları ve ormanların devamlılığını tehlikeye sokan orman yangınları konusunda, bilgilendirme amacıyla orman yangınları eğitimi verildi. - ADIYAMAN