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Adıyaman Gölbaşı'nda devrilen pamuk yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Balkar Beldesi çıkışında pamuk yüklü tır devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Balkar Beldesi çıkışında, Mahmut K. yönetimindeki pamuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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