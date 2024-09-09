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ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Eylül Polatlı, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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Ankara ASKİ Polatlı, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

10 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.09.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.09.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şentepe Mahallesi Mevlana caddesi üzerinde oluşan 500 lük içme suyu şebeke hattındaki su Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe mahllesi esentepe mahallesi gülveren mahallesi İstiklalal mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.09.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 9.09.2024 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ ÖRENCİK MAHALLESİ CEMAL GÜRSEL CADDESİNDE BULUNAN Q110 PE İÇMESUYU HATTIMIZA ELEKTRİK HATTI İMALATI SIRASINDA FİRMA TARAFINDAN HASAR VERİLMİŞ OLUP; KURUMUMUZDAN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÖRENCİK MAHALLESİNİN BİR KISIMI

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.09.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 9.09.2024 23:00:00

Detay: Adres: Beytepe Mahallesi Hitit Bulvarı içi 300'lük duktil boru arızasından dolayı su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Angora Evleri tamamı Mutlukent Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzeri beytepe mahallesi bir kısmı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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