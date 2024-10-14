ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ekim Gölbaşı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.10.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 14.10.2024 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ SELÇUKLU CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ SELÇUKLU CADDESİ VE CİVARI.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.10.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 14.10.2024 22:55:00

Detay: HAYMANA İLÇESİ CEZAEVİ SU DEPOSU İLE ATATÜRK TERFİ ARASI 280'LİK ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN KAYNAKLI PROGRAMSIZ SU KESİNTİSİ MEYDANA GELMİŞTİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.10.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 14.10.2024 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi temelli alagöz mahallesi sarper caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: sarper caddesi ve çevresi

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.10.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2024 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YENİCE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİNİN TAMAMI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.10.2024 18:45:00

Tamir Tarihi: 14.10.2024 23:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCASAR MAHALLESİ BAĞLAR CADDESİNDE @ 150 DUCTİL İÇMESUYU HATTIMIZA ELEKTRİK HATTI İMALATI İŞİ YAPAN FİRMA TARAFINDAN HASAR VERİLMİŞ OLUP; KURUMUMUZDAN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCASAR VE HACILAR MAHALLELERİNİN BİR KISMI.