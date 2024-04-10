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Adıyaman'da otomobil su kanalına yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin su kanalına yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine giden Selim S. idaresindeki 55 AGY 104 plakalı otomobil, Besni Yol Ayrımı Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Selim Solak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Hanifi D. ve Mehmet Mustafa K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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