Adıyaman'da gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti

Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), –ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde gölete giren Talal Al-Sinjar (13) ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer boğuldu.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte gölete gelen Talal Al-Sinjar ve Abdullah Al-Sajer, iddiaya göre serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çocukların göletten çıkmadığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki çocukların cansız bedenlerine ulaştı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen Talal Al-Sinjar ve Abdullah Al-Sajer'in cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

