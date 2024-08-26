ASKİ Ankara su kesintisi! Ayaş, Gölbaşı, Beypazarı 26-27 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

27 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 16:00:00

Detay: Planlı kesinti Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından Ayaş İlçesi Sinanlı Mahallesi içerisinde bulunan içme suyu deposunun temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Cuma, Mahkeme Mahalleleri.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 172.SOKATA BULUNAN @ 150 DUCTİL İÇMESUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BİR KISM

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 09:15:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesinde Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 09:20:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Rüstempaşa Mahallesi Arkbaşı Sokakta ENERJİSA Kazı Esnasında Abone Hattına Zarar Verdiğinden Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Rüstempaşa Mahallesi Arkaşı Sokak Bir Kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ .CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø300MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: PLANSIZ KESİNTİ TARİHİ: 26/08/2024 13:30 TAMİR TARİHİ: 26/08/2024 17:00 YENİMAHALLE İLÇESİ DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ .CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø300MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ETKİLENEN YERLER : DEMETGÜL MAHALLESİ 408.CADDE, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ CAD VE CİVARI.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 15:15:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 23:55:00

Detay: ELMADAĞ LALABEL ANA İLETİM HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYISU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: LALABEL MAH

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.08.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 26.08.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Demirciler Sanayi Sokakta Müteahhitten Kaynaklı Oluşan Arıza Nedeni ile Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Demirciler Sanayi Sokak Bir Kısmı

KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.08.2024 21:10:00

Tamir Tarihi: 24.08.2024 02:00:00

Detay: Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Deliimam caddesi üzerinde bulunan Ø225 çapındaki Dağıtım Şebeke Hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacaktır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Yenice Mahallesi Geneli , Karşıyaka Mahallesi Kadirbey Caddesi