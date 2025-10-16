İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Cem Gölbaşı olayı, kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Peki, Cem Gölbaşı olayı nedir? Cem Gölbaşı neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Cem Gölbaşı hangi suçlardan ceza aldı? Cem Gölbaşı davasına dair detaylar haberimizde!

CEM GÖLBAŞI OLDUĞU OLAY NEDİR?

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gerçekleşen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, kamuoyunda "Cem Gölbaşı olayı" olarak anılmaya başladı. Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri Cem Gölbaşı'nın, bir mağduru zorla alıkoyup peruk taktırdığı ve bu anların videoya kaydedilerek sosyal medyada yayımlanmasıyla ortaya çıktı. Olayın detayları, sadece spor camiasında değil, aynı zamanda hukuk çevrelerinde de yoğun tartışmalara yol açtı.

İddialara göre mağdur B.İ., sosyal medyada Cem Gölbaşı'yla dalga geçtiği için hedef haline getirildi. Gölbaşı'nın organize ettiği grup, mağduru zorla alıkoydu, peruk giydirip özür videosu çektirdi. Bu videonun sosyal medyada paylaşılması hem mağdurun hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Olay sonrası mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

CEM GÖLBAŞI HANGİ SUÇLARDAN CEZA ALDI?

Cem Gölbaşı'nın yargılandığı suçlamalar oldukça ağır ve çeşitliydi. "Yağma", "eziyet etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suçtan hakkında dava açıldı. Gözaltına alınan Gölbaşı ve beraberindekilerle birlikte yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişekler, balistik yelek ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Mahkeme sürecinde savcılık, Cem Gölbaşı'nın 20 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasını istedi. İlk duruşmalarda savcılık tutuksuz yargılanma talep ederken, mahkeme Gölbaşı ve dört kişinin tahliyesine karar verdi. Ancak dava süreci devam ederken, kamuoyunun ve taraftarların ilgisi hiç azalmadı.

CEM GÖLBAŞI NEDEN TUTUKLANDI?

Başlangıçta tahliye edilen Cem Gölbaşı hakkında tutuklama talebi mahkemeye sunulmamıştı ancak ilerleyen duruşmalarda alınan deliller ve iddiaların ciddiyeti, kamuoyunun olayla ilgili yakından takip ettiği bir diğer kritik aşama oldu. Tehdit ve alıkoyma eylemlerine ilişkin güçlü delillerin ortaya çıkması, Gölbaşı'nın tutuklanma kararının çıkmasına zemin hazırladı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen yasa dışı silahlar ve suçun organizasyonel yapısı, mahkemenin kararı verirken ağırlaştırıcı nedenler olarak değerlendirildi. Böylece, Gölbaşı'nın serbest kalma durumu hukuken sona erdi.

CEM GÖLBAŞI KAÇ YIL CEZA ALDI?

Son duruşmada İstanbul Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verildi. Bu ceza, tehdit ve zorla alıkoyma suçlarına ilişkin delillerin mahkemede kabul görmesiyle kesinleşmiş oldu.

Bu ceza, spor ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, taraftar camiasında da farklı tepkilere yol açtı. Gölbaşı'nın bu süre zarfında özgürlüğü kısıtlanacak ve cezasını cezaevinde çekmesi bekleniyor.