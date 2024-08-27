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ASKİ Ankara su kesintisi! Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı 27-28 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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Ankara ASKİ Çubuk, Yenimahalle, Gölbaşı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

28 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2024 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 27.08.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞURMUMCU MAH. 1642 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: UĞURMUMCU MAH,1642 SOK VE CİVARI

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ İKİPINAR, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, KUTUÖREN VE YAZIR MAHALLELERİNDE ENERJİSA KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: İKİPINAR, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, KUTUÖREN VE YAZIR MAHALLELERİ

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2024 17:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ YAYLA 4 SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø100 BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ SÜNLÜ MAHALLESİ YAYLA SOKAKLAR, AHİ EVRAN SANAYİ SİTESİ, MÜCADELE CADDESİ VE ÇEVRESİ.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.08.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 27.08.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ 2869 SOKATA BULUNAN Q110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİNİN BİR KISIMI

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