İki grup hastanede bir birine saldırdı
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar tekme ve yumruklarla bir birine saldırdı. Şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
