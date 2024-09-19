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ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.09.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 17:30:00

Detay: hasanoğlan bahçelievler mah miraç caddesindeki arızadan dolayı su kesintisi yapılacatır.

Etkilenen Yerler: miraç caddesi alt kotları

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 14:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.09.2024 10:35:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 14:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Sedat Artuç sokak içerisinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi Bir Kısmı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 18:45:00

Detay: Beytepe Mahallesi 1712 sokak içi pe 110'luk boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Acar Beytepe evleri

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.09.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCASAR MAHALLESİ 2209 SOKAKTA Q 110 PE İÇMESUYU HATTIMIZA DOĞAL GAZ HATTI İMALATI SIRASINDA FİRMA TARAFINDAN HASAR VERİLMİŞ OLUP; KURUMUMUZDAN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.09.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 19.09.2024 19:30:00

Detay: AKYURT ATATÜRK MAHALLESİ KAMELYA SOK İÇERİSİNDE OLUŞAN ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTIMDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERDİGİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: AKYURT ATATÜRK MAHALLESİ

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