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Adıyaman Gölbaşı'nda abartı egzoz denetiminde sürücüye 16 bin lira ceza kesildi

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Adıyaman Gölbaşı'nda abartı egzoz denetiminde sürücüye 16 bin lira ceza kesildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Yenişehir deprem konutları bölgesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde abartı egzoz kullanan bir motosiklet sürücüsüne 16 bin lira para cezası kesildi; motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimleri yaptı.

Gölbaşı ilçesi Yenişehir deprem konutları bölgesinde devriye görevini sürdüren jandarma trafik ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle çevreye rahatsızlık veren, abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik kontroller yapıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanırken, bir motosiklet sürücüsüne abartı egzoz kullanımı nedeniyle 16 bin lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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