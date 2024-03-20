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Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Belören Beldesi yol kavşağında İdris B. idaresindeki 34 ETC 497 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Adem K. idaresindeki 44 KA 949 plakalı tır çarpıştı.

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İdris B. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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