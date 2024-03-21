Adıyaman'da öğrenciler tarafından çocuk şenliği düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler tarafından Tokat Konteyner Kentte çocuk şenliği düzenlendi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında moral ve motivasyonu arttırmak adına Tokat Konteyner Kente kalan 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ve aynı zamanda etkinlikler yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği programda aileler, etkinliklerden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ADIYAMAN