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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Gölbaşı, Beypazarı 22-23 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Sincan, Gölbaşı, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

22 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2024 00:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2024 20:00:00

Detay: Fc2 pompada oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ,PINARBAŞI MAHALLESİ,MALAZGİRT MAHALLESİ,TANDOGAN MAHALLESİ,ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ,SELÇUKLU MAHALLESİ,OSMANLI MAHALLESİ KISMİ KESİNTİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.07.2024 17:00:00

Detay: Cumhuriyet mahallesi içerisindeki su deposunda oluşan seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2024 15:50:00

Tamir Tarihi: 22.07.2024 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KİZİLCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPARATİFİNDE IĞDIR CADDESİNDE @ 100 PVC HATTAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPARATİFİ.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Beypazarı Gölbaşı Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

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