ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

17 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 11:45:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 17:30:00

Detay: Dodurga Mahallesi 5088 Cadde içi 300'lük duktil boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi Alacaatlı Mahallesi bir kısmı Yaşamkent Mahallesi bir kısmı

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 17.07.2024- SAAT: 12:00 TAMİR TARİHİ: 17.07.2024- SAAT: 23:59 DETAY: Kalecik Merkez Arıtmada Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam Ediyor. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Akbürk Mahallesi, Akkaynak Mahallesi, Hacıköy Mahallesi ve Gökçeören Mahallesi geneli

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUVAKÖY MAH PİDOSAN KARŞISINDA BULUNAN Ø100 LUK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İVEDİK YUVA YOLU VE ANTEKS CİVARI

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİBATI MAH Ş KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK BUL İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200 LUK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİBATI MAH Ş KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK BULVARI VE CİVARI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.07.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ 2903 SOKAKTA @ 110 PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.07.2024 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2024 13:00:00

Detay: Gökçebağ ve Başayaş Mahallelerini besleyen Karayolları mevkiindeki kuyuda meydana gelen Enerji-SA kaynaklı arızadan dolayı plansız kesinti uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başayaş, Gökçebağ Mahalleleri