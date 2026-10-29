Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağış nedeniyle erken sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağış nedeniyle erken sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ve stadyumdaki törenle kutlandı. Kortej yürüyüşünün ardından havanın yağışlı olması nedeniyle program sona erdi; kutlamalara kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar ilçe stadyumunda devam etti. Kortej yürüyüşü sonrası havanın yağışlı olması nedeniyle program sona erdi. Kutlamalara Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste