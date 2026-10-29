Adıyaman Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağış nedeniyle erken sona erdi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar ilçe stadyumunda devam etti. Kortej yürüyüşü sonrası havanın yağışlı olması nedeniyle program sona erdi. Kutlamalara Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı