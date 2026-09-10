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Babasını bıçaklayarak yaraladı

Babasını bıçaklayarak yaraladı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını sırtından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını sırtından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yukarıçöplü mevkiinde bulunan bir evde Hakan G. (41) ile babası olan Kadir G. (68) arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan G., eline aldığı bıçakla babası Kadir G.'yi sırtından bıçakladı. Yaklaşık 5 bıçak darbesi ile yaralanan Kadir G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan G. ise olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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