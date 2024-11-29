ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Çankaya, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.11.2024 13:10:00

Tamir Tarihi: 29.11.2024 21:00:00

Detay: MAMAK İLÇESİ:PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Yesilbayır mahallesi 1828 sokak içinde ani olarak oluşan 200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 29.11.2024 tarihinde Cuma günü 13.10 ile 29.11.2024 Cuma günü 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: etkilenen yerler. Yeşilbayır mahallesi 1828 sokak ve üst kotları etkilemektedir

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.11.2024 16:25:00

Tamir Tarihi: 29.11.2024 22:00:00

Detay: :Oran mahallesi Ali Fuat Cebesoy caddesi no:20 önü,150'lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Oran mahallesi üst kotları

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ