ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Kasım Etimesgut, Kazan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.11.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi İstasyon Mahallesi Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ø900 lük ana iletim hat vanası değişimi yapılacağından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız İçin teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli, Şeker Mahallesi bir kısmı, TCDD Lojmanları, TCDD Gar ve Optimum Avm

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.11.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, 4 Cadde içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 19.11.2024 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ KÖY CEYİZ GÖLÜ CADDESİNDE @ 160 İÇMESUYU HATTINDAKİ BRANŞMAN BAĞLANTISI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TOKİ.

MAMAK SU KESİNTİSİ