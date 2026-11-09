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Adıyaman Gölbaşı'nda evde çıkan yangın söndürüldü, eşyalar kullanılmaz oldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde, Murat Dağılmış'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde, Murat Dağılmış'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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