Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Ağaç yönetimindeki 46 AAH 094 plakalı otomobil, Serdar A. idaresindeki 02 LD 532 plakalı otomobille Adıyaman-Kahramanmaraş kara yolu Belören Beldesi yol kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada öldüğü belirlenen otomobil sürücüsü Ağaç'ın cenazesi, kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Araçta bulunan 3 yaralı, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.