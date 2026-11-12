Gölbaşı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü öğrencilere mangal partisi düzenledi

Gölbaşı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü öğrencilere mangal partisi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, Aşağı Nasırlı köyü İlkokulu öğrencileri ve aileleri için mangal partisi düzenledi. Okul bahçesindeki etkinlik soğuk havaya rağmen çocukların sosyalleşmesine ve ailelerin bir araya gelmesine katkı sağladı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrenciler için mangal partisi düzenlendi.
Gölbaşı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü, Aşağı Nasırlı köyü İlkokulu öğrencileri ve aileleri için sıcak bir buluşma düzenledi. Köydeki okul bahçesinde gerçekleşen etkinlik, soğuk havaya rağmen katılımcıları bir araya getirdi.
Etkinlikte, müdürlük tarafından hazırlanan mangal partisi ile öğrenciler ve veliler keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, hem çocukların sosyalleşmesine katkı sağlarken hem de ailelerin bir araya gelmesi için önemli bir platform oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı