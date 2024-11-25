ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:15:00

Tamir Tarihi: 21.11.2024 20:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : HAYMANA İLÇE MERKEZİNDE SU KULLANIMININ FAZLALIĞI SEBEBİYLE YÜKSEK KOTLARDA YER YER BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KESİNTİLER MEYDANA GELEBİLİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE KONUTLAR MEVKİİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ