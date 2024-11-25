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ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 21.11.2024 09:15:00
  • Tamir Tarihi: 21.11.2024 20:55:00
  • Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : HAYMANA İLÇE MERKEZİNDE SU KULLANIMININ FAZLALIĞI SEBEBİYLE YÜKSEK KOTLARDA YER YER BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KESİNTİLER MEYDANA GELEBİLİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
  • Etkilenen Yerler: SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE KONUTLAR MEVKİİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 25.11.2024 15:45:00
  • Tamir Tarihi: 25.11.2024 19:00:00
  • Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACILAR MAHALLESİ 1382 SOKAKTA @ 110 PE İÇME SUYU HATTINDAKİ ARIZA SEBEPLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
  • Etkilenen Yerler: MERKEZ KENT SİTESİ.
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