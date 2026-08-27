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Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Düzenlenen törende yeni üyelere parti rozetleri takıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den istifa etti.

AK Parti'ye katılan 6 belediye meclis üyesine düzenlenen törenle parti rozetleri takıldı.

Kaynak: AA
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