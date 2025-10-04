Ankara'da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle başkentte dönüşümlü su kesintilerinin uygulandığını duyurdu.

5 EKİM'E KADAR KESİNTİ DEVAM EDECEK

ASKİ'den yapılan açıklamada, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinin bazı bölgelerinde 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00'e kadar su kesintisinin süreceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, yüksek kotlardaki abonelerin 5 Ekim saat 18.00'den itibaren su alabileceği öngörüldü. Kesintinin başlamasıyla birlikte vatandaşların bidonlarla çeşmelere yöneldiği görüldü.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Etimesgut: Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman, Yeşilova

Sincan: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, OSB, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve üst kotlarda kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı, Ertuğrulgazi

Çankaya: Alacaatlı'nın bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı İLKO Sitesi, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey ve Alacaköy Villaları, Dost Kent, Sizinevler, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, Ümitköy

GÖLBAŞI VE MAMAK'TA 6 EKİM'E KADAR SÜRECEK

ASKİ ayrıca, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde 3 Ekim Cuma saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar zorunlu su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bu süreçte yeni hat imalatı yapılacağı belirtildi.

Gölbaşı: Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik (Aydın, Ercan), Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey ve Bahçelievler'in bir kısmı.

Mamak: İlçe genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacak.

ASKİ, çalışmaların hızla tamamlanarak suyun belirtilen tarihlerde yeniden verileceğini bildirdi.