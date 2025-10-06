Haberler

Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Türkçe öğretmeni Selim Geçici, sabah okula gitmediği için yapılan ihbar sonucunda evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), –ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yalınız yaşayan ortaokul öğretmeni Selim Geçici (42) evinde ölü bulundu.

Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Selim Geçici, sabah okula gitmedi. Geçici'ye Telefonla da ulaşamayan okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından itfaiye yardımıyla eve giren polisler, içeride öğretmeni hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde de yaşamını yitirdiği belirlenen Geçici'nin cenazesi otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
