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Adıyaman Gölbaşı'nda şiddetli yağış Mimar Sinan Mahallesi'nde taşkın oluşturdu

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Adıyaman Gölbaşı'nda şiddetli yağış Mimar Sinan Mahallesi'nde taşkın oluşturdu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde şiddetli yağış taşkına yol açtı. Çamur ve sel sularıyla kaplanan karayolunda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bölgede ulaşım aksadı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde taşkın meydana geldi. Çamur ve sel sularıyla kaplanan karayolunda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen taşkın sonucu karayolu çamur ve sel sularıyla kaplandı. Yolda biriken su ve çamur nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede yaşayan vatandaşlar da olumsuzluktan etkilendi.

Taşkının yaşandığı bölgede ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, yağışın etkisiyle oluşan olumsuzluklar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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