DEVA Partisi Gölbaşı adayı Ercan Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gölbaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman Gölbaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ercan Tok kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERCAN TOK KİMDİR?

Ercan Tok, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gölbaşı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÖLBAŞI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gölbaşı adayı belli oldu. DEVA Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ercan Tok oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.