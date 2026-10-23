Adıyaman Gölbaşı'nda motosikletiyle elektrik direğine çarpan 27 yaşındaki sürücü öldü

Adıyaman Gölbaşı'nda motosikletiyle elektrik direğine çarpan 27 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı köyünde 27 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet elektrik direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aşağı Azaplı köyünde Mehmet Kurar (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Kurar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA